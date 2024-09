Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 0, neste domingo (1), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 02/09/2024 07:30 | Atualizado 02/09/2024 07:40

reduziu o risco de queda para apenas 20%, segundo a UFMG. Rio - O Fluminense consolidou a reação na temporada com uma vitória sem sustos sobre o São Paulo . O Tricolor se manteve fora da zona de rebaixamento, assumiu a vice-liderança do returno e, segundo a UFMG.

Desde a chegada do técnico Mano Menezes, o Fluminense passou por um processo de ruptura do estilo de jogo do ex-treinador Fernando Diniz. Após a turbulência inicial, o Tricolor engatou a terceira vitória seguida na temporada, sendo a segunda pelo Brasileirão.

No segundo turno do Brasileirão, o Fluminense tem 72.2% de aproveitamento e possui campanha inferior apenas ao Fortaleza, com 83.3% de aproveitamento. Em seis jogos disputados, foram quatro vitórias, um empate e uma derrota, além de seis gols marcados e dois sofridos — a melhor defesa do returno.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 27 pontos e se manteve fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar. O Tricolor volta a campo no próximo dia 15, contra o Juventude, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada do Brasileirão.