Kauã Elias marcou um golaço pelo Fluminense no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense

Kauã Elias marcou um golaço pelo Fluminense no MaracanãLucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/09/2024 20:27



Fluminense não teve Germán Cano novamente, mas Kauã Elias resolveu mais uma vez. O atacante, que vivia jejum de cinco partidas, marcou um golaço no primeiro tempo e abriu o placar que garantiu uma importante vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo - o outro foi de Keno nos acréscimos-, o que manteve o Tricolor das Laranjeiras fora da zona de rebaixamento do Brasileirão

Fluminense venceu dois jogos seguidos por dois gols de diferença (2 a 0 contra Atlético-MG e São Paulo). Sabe a última vez que o time venceu duas seguidas por mais de um gol de diferença? Foi em fevereiro: 4 a 1 no Bangu e 3 a 0 no Nova Iguaçu — Hugo Perruso (@hugoperruso.bsky.social) Sep 1, 2024 at 20:37

mas chegou aos 27 pontos e se aproximou de outros cinco adversários. Na próxima rodada, pode dar um pulo na tabela se vencer de novo, já que o Athletico-PR, 11º, está com 29. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes, que começou a partida no Z-4 com a vitória do Corinthians sobre o Flamengo , segue em 16º lugar,Na próxima rodada, pode dar um pulo na tabela se vencer de novo, já que o Athletico-PR, 11º, está com 29.

fotogaleria

Fluminense cresce na parte final do primeiro tempo

O Fluminense demorou a se encontrar com a nova formação no meio de campo, com Facundo Bernal e Nonato como dupla de volantes (Martinelli estava suspenso) e Marcelo na esquerda. Nos primeiros minutos, viu o São Paulo controlar mais as ações ofensivas, num duelo equilibrado e de muitas disputas por bola e faltas, mas pouca criatividade.



Tanto que a primeira finalização com perigo foi aos 20, com William Gomes mandando para fora. O atacante do São Paulo voltou a arriscar pela direita aos 29, mas para fácil defesa de Fábio.

Já o Fluminense, quando chegou de verdade, aos 30, abriu o placar em grande jogada que teve passe de efeito de Ganso para Kauã Elias girar na entrada da área, driblar Sabino e chutar no ângulo. O gol deu tranquilidade ao time, que cresceu no jogo e controlou as ações até o intervalo, podendo ter ampliado se o zagueiro são-paulino não tivesse desviado a bola que chegava ao atacante.

Time segura a pressão após intervalo



Na volta para o segundo tempo, o São Paulo fez três substituições e cresceu na partida, ganhando o meio de campo e encurralando o Tricolor das Laranjeiras. Foram 18 minutos de pressão, jogando especialmente pelo lado esquerdo da defesa tricolor. Foi dali que, aos 8, William Gomes recebeu nas costas de Marcelo e obrigou Fábio a fazer boa defesa.

Mano Menezes então mexeu para colocar Guga como lateral-esquerdo e tirou Kauã Elias para Lima reforçar o meio. A mudança tática funcionou por um tempo, especialmente na marcação, que encaixou. Só que ofensivamente o Fluminense seguiu nulo, o que permitiu ao adversário voltar a pressionar.

Mas soube se segurar sem passar muito perigo e quase ampliou no contra-ataque, em chute de Keno que desviou na zaga e quase enganou Rafael, aos 38. O atacante voltou a ter uma chance aos 45, ao receber sozinho, e desta vez balançou a rede com um chute cruzado, para garantir a vitória.

Ficha técnica de Fluminense 2 x 0 São Paulo

Local: Maracanã (RJ).

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG).



Gols: Kauã Elias, aos 30min/1ºT (1-0); Keno, aos 45min/2ºT (2-0).

Cartões amarelos: Thiago Santos, Facundo Bernal, Keno, Thiago Silva (FLU); Rafinha, Calleri, Bobadilla (SAO).

Cartões vermelhos: -



Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo (Guga); Facundo Bernal (Felipe Melo), Nonato e Ganso (John Kennedy); Jhon Arias, Serna (Keno) e Kauã Elias (Lima). Técnico: Mano Menezes.



São Paulo: Rafael, Rafinha (Ferraresi), Arboleda, Sabino e Welington; Bobadilla (Marcos Antônio), Luiz Gustavo, Wellington Rato (Luciano) e Lucas Moura (Erick); William Gomes e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.