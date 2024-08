Bernal foi contratado justamente para substituir André, vendido ao Wolverhampton (ING) - Lucas Merçon / Fluminense

Bernal foi contratado justamente para substituir André, vendido ao Wolverhampton (ING)Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 31/08/2024 12:30

Rio - Com a venda de André para o Wolverhampton (ING) , o uruguaio Facundo Bernal ganhará maior minutagem no Fluminense . O jovem de 21 anos, que foi contratado justamente para substituir o ídolo tricolor, deve assumir a vaga no titular do técnico Mano Menezes.

"A verdade é que me verem como sucessor de André é muito importante. Ele é muito jovem e não dá para acreditar. Parece que tem 30 anos de carreira de profissional. Uma loucura", contou o jogador em entrevista coletiva na última quarta-feira (28).

Agora, o camisa 31 terá a oportunidade de atuar como primeiro volante, sua posição de origem. Até aqui, entrou como segundo homem no meio-campo, contra Grêmio e Corinthians, e na linha defensiva, diante do Atlético-MG.

O uruguaio foi comprado pelo Fluminense junto ao Defensor (URU) por aproximadamente R$ 17 milhões e assinou vínculo até meados de 2028.

O próximo compromisso do Tricolor, que provavalmente contará com Bernal no time titular, será contra o São Paulo, neste domingo (1), às 18h30 (de Brasília) no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.