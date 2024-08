André posa para foto com as taças que conquistou pelo Fluminense - Divulgação/X @FluminenseFC

Publicado 30/08/2024 18:35 | Atualizado 30/08/2024 19:12

Os valores não foram revelados, mas o Flu vendeu o jogador por 22 milhões de euros (cerca de R$ 135,5 milhões), mais 3 milhões de euros, (R$ 18,5 milhões) em metas previstas no contrato. O Tricolor segue com 10% da mais-valia (ou seja o lucro) que o clube inglês tiver em uma possível futura venda do brasileiro.

O Fluminense FC concluiu, nesta sexta-feira (30/08), a transferência do volante André para o Wolverhampton. Os dois clubes chegaram a um acordo que faz do #MlkDeXerém a maior venda da história do Tricolor. O atleta, que escreveu seu nome na galeria de grandes ídolos do clube, pic.twitter.com/R10BD9M52I — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 30, 2024

Os ingleses também confirmaram a transação. Nas redes sociais, o Wolverhampton publicou um vídeo do volante junto com os outros brasileiros do clube, Pedro Lima, João Gomes e Matheus Cunha.

A new Brazilian in town pic.twitter.com/EKwrRmIn6C — Wolves (@Wolves) August 30, 2024

André estava no Fluminense desde agosto de 2013. Ele chegou quando tinha apenas 12 anos e se profissionalizou no clube das Laranjeiras. O volante foi um dos expoentes e capitão da "Geração de Ouro" da base tricolor.

Em 2023, o jogado recebeu uma proposta do Liverpool, também da Inglaterra. Apesar disso, recusou a oferta do gigante inglês e decidiu ficar para realizar o sonho de conquistar a Libertadores.

O volante disputou 198 partidas, marcou quatro gols e deu quatro assistências pelo time profissional do Tricolor. Além disso, conquistou os seguintes títulos: Libertadores 2023; Recopa 2024; bicampeonato Carioca (2022 e 2023); e duas Taças Guanabara (2022 e 2023).

Na base, o jogador levantou os troféus do: Campeonato Carioca Sub-17 (2018); Campeonato Metropolitano Sub-14 (2015); Campeonato Metropolitano Sub-13 (2014).



André também tem uma longa lista de prêmios individuais. Veja todos abaixo:

- Revelação: Brasileirão 2021 (CBF)

- Melhor volante: Carioca 2022 (FERJ)

- Melhor volante: Brasileirão 2022 (CBF)

- Melhor volante: Brasileirão 2022 (Bola de Prata/ESPN)

- Melhor volante: Brasileirão 2022 (Mesa Redonda TV Gazeta Esportiva)

- Melhor volante: Carioca 2023 (FERJ)

- Melhor volante: América 2023 (El País)

- Melhor em campo: Semifinal do Mundial de Clubes 2023 (FIFA)