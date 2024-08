Gabriel Fuentes, do Junior Barranquilla, será jogador do Fluminense - Divulgação/Junior

Publicado 30/08/2024 13:45 | Atualizado 30/08/2024 13:56

Rio - O Fluminense investiu forte e rejuvenesceu o elenco para o restante da temporada. O Tricolor acertou com o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, do Junior Barranquilla, da Colômbia, e chegou a marca de seis contratações nesta janela de transferências. A diretoria tricolor apostou no mercado sul-americano para reforçar o time, que foi remodelado em comparação com o ano passado e o início deste ano.

Entre os seis reforços, foram três estrangeiros: o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, o volante Facundo Bernal e o atacante Kevin Serna. O trio custou cerca de R$ 37 milhões fixos aos cofres do Fluminense. Além deles, também chegaram os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, além do volante Nonato por empréstimo de um ano. Com isso, o Tricolor acatou o pedido do técnico Mano Menezes e atacou carências do elenco.

Mano Menezes foi contratado para substituir Fernando Diniz. O treinador pediu mudanças e pediu reforços para a defesa e um ponta como prioridade. Thiago Silva já estava acertado desde o início do ano, mas cumpriu o contrato com o Chelsea, da Inglaterra, até junho, e ficou à disposição somente em julho. Com ele, o Fluminense não foi vazado em seis jogos no Brasileirão — e o camisa 3 foi decisivo na Libertadores.

Além disso, era necessário mais um defensor para jogar ao lado de Thiago Silva, já que Marlon saiu e Felipe Melo tem a condição física limitada. Por isso, chegou Ignácio. Porém, o zagueiro precisou passar por uma artroscopia e ficará longe dos gramados até outubro. O Fluminense, no entanto, só tem compromissos pelo Brasileirão e Libertadores até o fim da temporada, tendo assim como administrar o desgaste.

Já na frente, Kevin Serna não demorou para conquistar seu espaço entre os titulares. O colombiano entrou na vaga de Keno e tem formado o ataque com o compatriota Jhon Arias e Kauã Elias — que foi escolhido para ocupar o lugar de Germán Cano, que se recupera de constantes lesões sofridas neste ano. Ao todo, o reforço soma oito jogos, um gol e uma assistência com a camisa tricolor.

Com tantas mudanças, o Fluminense rejuvenesceu a equipe, voltou a ser competitivo e ganhou sobrevida no Brasileirão e na Libertadores. O Tricolor deixou a zona de rebaixamento após a vitória sobre o Atlético-MG, fora de casa, e ainda tem um jogo a menos comparado aos rivais diretos, além de avançar às quartas de final da competição continental e seguir na defesa do título em busca do bicampeonato.

Reforços podem ocupar novas lacunas

O Fluminense já estava preparado para perder André e, por isso, fez todo o esforço possível para contratar Facundo Bernal. O volante uruguaio, de 21 anos, custou cerca de R$ 20 milhões e foi o principal reforço da janela. O jogador assumiu a camisa 5 após a saída de Alexsander para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, e terá a primeira sequência como titular nos próximos jogos.



Já Gabriel Fuentes chega para ocupar uma lacuna na lateral-esquerda. Atualmente, o Fluminense sofre com os desfalques no setor, já que Marcelo está em transição e Diogo Barbosa está em recuperação de cirurgia — também passou por uma artroscopia e ficará longe dos gramados por dois meses. Nos últimos jogos, Mano Menezes testou o jovem Esquerdinha e também improvisou Guga.

Além disso, a saída de Alexsander também pode significar novas oportunidades para Nonato. O jogador, que está em sua segunda passagem pelo clube, foi titular em 2022, quando foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária. Na época, pertencia ao Internacional. Ele terá a concorrência de Martinelli e Lima na disputa por posição ao lado do uruguaio Bernal no meio-campo.