Gabriel Fuentes será reforço do Fluminense - Benjamin Henao / Junior Barranquilla

Publicado 30/08/2024 13:00 | Atualizado 30/08/2024 14:12

Rio - Reforço do Fluminense para o segundo semestre, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, de 27 anos, é aguardado pelo clube carioca no Rio de Janeiro, neste sábado, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor. As informações foram dadas em primeira mão pela jornalista Aline Nastari e foram confirmadas pelo Jornal O Dia.

O Fluminense irá desembolsar algo 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6,6 milhões na conversão atual) por 60% dos direitos econômicos do jogador colombiano junto ao Junior Barranquilla. Fuentes é um grande fã de Marcelo, astro e um dos principais nomes do elenco do Fluminense. O lateral utiliza, inclusive, o número 12 em sua homenagem. Porém, ao menos nesta primeira temporada pelo clube carioca, o colombiano terá que utilizar uma numeração diferente.



Gabriel Fuentes será o sexto reforço do Fluminense para o segundo semestre. Antes dele, o Tricolor anunciou os zagueiro Thiago Silva e Ignácio, os volantes Facundo Bernal e Nonato, além do atacante Kevin Serna. Os volantes André e Alexsander e o atacante Douglas Costa deixaram o clube carioca.



O lateral, de 27 anos, foi oferecido ao Fluminense, o seu nome agradou e uma oferta foi feita. O Tricolor busca uma opção para o setor após as lesões de Marcelo e Diogo Barbosa. Por ter atuado nas oitavas de final da Libertadores pelo Junior Barranquilla, o lateral não pode entrar em campo pelo Tricolor na competição. Gabriel Fuentes soma 37 jogos pelo clube colombiano nesta temporada, com dois gols marcados e quatro assistências.