Agner é considerado uma das joias da base em Xerém - Leonardo Brasil / Fluminense

Agner é considerado uma das joias da base em XerémLeonardo Brasil / Fluminense

Publicado 27/08/2024 15:51

Rio - O Fluminense irá emprestar o jovem Agner para o Palmeiras. O jogador, de 19 anos, vai integrar a equipe sub-20 do clube paulista por uma temporada, com opção de compra ao final do vínculo. A informação é do portal 'Nosso Palestra'.

O Palmeiras vê a contratação do meia como um nome que pode se desenvolver dentro do clube para virar uma peça utilizada no time profissional no futuro.



Em 2023, o meia havia renovado seu contrato com o Tricolor até dezembro de 2026. Apesar de não ter estreado profissionalmente pelo clube carioca, foi relacionado para dois jogos do Brasileirão, em 2023, contra Athletico-PR e Bahia, e no Carioca do mesmo ano, contra Madureira e Boavista.

Agner é considerado uma das joias da base em Xerém, tendo se destacado por todas as categorias por onde passou. Ele foi o camisa 10 da geração dos jogadores nascidos em 2005.