Ignácio sofreu uma lesão no menisco e desfalca o Fluminense por tempo indeterminado - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 27/08/2024 12:17

"O procedimento, que foi realizado pela equipe médica do Fluminense, chefiada pelo Dr. Douglas Santos, transcorreu sem problemas", diz parte do comunicado do clube.



O Tricolor não divulga o tempo de retorno, mas uma cirurgia no menisco é considerada de rápida recuperação em relação a outros procedimentos no joelho, e costuma variar de 20 dias a um mês e meio, em média, e dependendo do tipo de lesão.

Recém-contratado, Ignácio teve boas atuações ao assumir a titularidade no Fluminense ao lado de Thiago Silva, mas disputou apenas três partidas até se machucar em 17 de agosto. Ele sentiu dores no joelho esquerdo durante o segundo tempo contra o Corinthians e precisou ser substituído.