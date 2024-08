Museu do Fluminense, nas Laranjeiras, é atração para tricolores e público em geral - Marina Garcia/Fluminense

Museu do Fluminense, nas Laranjeiras, é atração para tricolores e público em geralMarina Garcia/Fluminense

Publicado 27/08/2024 22:01

Rio - O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou por unanimidade, em reunião na noite desta terça-feira (27/08), no Salão Nobre de Laranjeiras, o novo terceiro uniforme da equipe produzido em parceria com a Umbro, fornecedora de materiais esportivos do clube. A estreia da nova peça está prevista para setembro.

O novo uniforme, ainda não revelada pelo Tricolor, ficou disponível para apreciação dos conselheiros antes do encontro, conforme informou o clube em comunicado publicado no site oficial.

Com isso, a Umbro, que completa 100 anos em 2024 e deve lançar o uniforme com referências ao aniversário da empresa, fará sua terceira entrega na temporada - o Fluminense já conta com a tradicional tricolor, número um, e a número dois, branca com faixas diagonais verde e grená.