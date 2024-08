Desde a estreia de Thiago Silva, em julho, o Fluminense não perdeu no Campeonato Brasileiro - AFP

Desde a estreia de Thiago Silva, em julho, o Fluminense não perdeu no Campeonato BrasileiroAFP

Publicado 27/08/2024 21:35 | Atualizado 27/08/2024 21:36

Rio - Lateral-direito do Fluminense , Guga ressaltou a importância do zagueiro Thiago Silva para o crescimento do time nas últimas partidas. O defensor, inclusive, revelou que o camisa 3 cobra o restante dos atletas constantemente dentro das quatro linhas.

"É um cara vencedor, que trabalha muito. Ele cobra demais dentro de campo e sabemos que é necessário. Tudo que fala, já viveu. Sabe todos os caminhos e tem nos ajudado muito", contou o lateral em entrevista à "TNT Sports".

Desde a estreia de Thiago Silva, em julho, o Flu não perdeu no Campeonato Brasileiro. Além disso, o time não foi vazado na competição. Foram cinco vitórias e um empate - em 0 a 0, com o Corinthians - até o momento.

Leia mais: Fluminense enfrenta concorrência europeia por lateral colombiano

"Paramos de tomar gol nesses jogos. Era algo que atrapalhava muito, começar sempre atrás no placar. Ele nos deu uma segurança a mais. É um cara muito respeitado e está sendo importante para todos no dia a dia. Estamos crescendo muito", ponderou Guga.

O Tricolor, então, conseguiu sair da zona de rebaixamento depois de 15 rodadas. Agora, o time comandado por Mano Menezes ocupa a 16ª posição, com 24 pontos - dois de vantagem sobre o Vitória, primeiro time dentro do Z4.

Com Guga e Thiago Silva, o Fluminense se prepara para enfrentar o São Paulo, no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão.