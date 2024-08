Kauã Elias tem cinco gols em 2024 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 26/08/2024 16:03

Rio - Destaque do Fluminense nesta segunda metade de temporada, Kauã Elias começou a ser monitorado por clubes do futebol europeu. O atacante ganhou destaque no jornal espanhol "AS", nesta segunda (26), onde foi comparado com Endrick e tratado como a "nova estrela brasileira", que revelou a procura do Velho Continente.

Real Sociedad, da Espanha, e Chelsea, da Inglaterra, procuraram informações sobre o camisa 19 com o Fluminense, enquanto Barcelona e Valencia, também da Espanha, observam seu desenvolvimento. O veículo espanhol afirma que o Tricolor não deseja vender o atleta no momento, mas que, caso chegue uma oferta de 20 milhões de euros (R$ 122,5 milhões, na cotação atual), o clube carioca poderá mudar de ideia.



Kauã Elias tem 27 jogos, cinco gols e uma assistência em 2024. Ele chegou a marcar cinco tentos em sete partidas entre a metade do mês de julho e o início de agosto, igualando a marca de Germán Cano no ano . Ele é o terceiro jogador do Fluminense com mais bolas na rede na temporada, ficando atrás somente de Jhon Arias, com nove, e Lelê, com seis.