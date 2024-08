Fluminense buscou vitória em Minas - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Fluminense buscou vitória em MinasMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 25/08/2024 15:00 | Atualizado 25/08/2024 15:34

Rio - Com os três pontos conquistados sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte, o Fluminense igualou o número de vitórias fora de casa no Brasileiro do ano passado. Nesta temporada, o clube carioca já havia vencido o Cuiabá e o Bragantino, ambos os jogos por 1 a 0.

Em 2023, o Fluminense venceu o América-MG e o Cruzeiro, ambos em Belo Horizonte, no começo do Brasileiro e na reta final bateu o Santos, na Vila Belmiro. Apesar da campanha ruim fora de casa, o Tricolor conseguiu terminar a competição em sétimo lugar devido ao excelente aproveitamento no Maracanã.



Com Mano Menezes, o clube das Laranjeiras está fazendo uma campanha de recuperação na luta contra o rebaixamento. As três vitórias como visitante aconteceram nos últimos três jogos do Fluminense pela competição longe do Rio. Entre essas partidas, o Tricolor perdeu para o Vasco em jogo que não era mandante, mas o clássico aconteceu na capital fluminense.

Eliminado da Copa do Brasil, o clube das Laranjeiras terá uma semana livre para trabalhar o elenco para o próximo desfio pela Série A. No próximo domingo, no Maracanã, o Fluminense recebe o São Paulo, às 18h30 (de Brasília).