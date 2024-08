Thiago Silva é um dos destaques da reação do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 25/08/2024 20:40 | Atualizado 25/08/2024 20:40

Rio - Após mais de três meses, o Fluminense terminou uma rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. Depois de derrotar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, o Tricolor contou com tropeços do Corinthians e do Vitória, neste domingo, para confirmar sua saída do Z-4.

O clube das Laranjeiras chegou aos 24 pontos. Neste domingo, o Corinthians perdeu para o Fortaleza, no Castelão por 1 a 0, e permaneceu com 22 pontos. O Vitória foi derrotado pelo São Paulo, no Morumbi, por 2 a 1, e também ficou com a mesma pontuação do clube paulista.

O Fluminense estava na zona de rebaixamento desde que perdeu para o Atlético-GO por 2 a 1, no Maracanã, no dia 15 de junho. A partida era válida pela nona rodada. Agora fora do Z-4, o clube das Laranjeiras ainda tem uma partida a menos que Corinthians e Vitória, que estão atrás do Tricolor na tabela.

Fora do Z-4, o Fluminense terá uma semana sem jogos para trabalhar a equipe para o próximo compromisso na temporada. No próximo domingo, o clube carioca receberá o São Paulo, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília).