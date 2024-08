Comemoração de Kevin Serna, do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Comemoração de Kevin Serna, do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 25/08/2024 10:00

Rio - Kevin Serna reforçou o impacto positivo no Fluminense na vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0 , no último sábado (24), pelo Campeonato Brasileiro. Além da boa atuação, o atacante abriu o placar para o Tricolor no Mineirão com uma pintura. O clube carioca, inclusive, comparou o lance com o famoso golaço de Messi sobre o Bayern de Munique na Liga dos Campões.

"Qualquer semelhança é mera coincidência...", brincou o Fluminense, nas redes sociais

Qualquer semelhança é mera coincidência... pic.twitter.com/yExS7bpW6k — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 25, 2024

Após aquela partida, o atacante recebeu elogios do técnico Mano Menezes: "Gostamos muito da postura do jogador. Já no primeiro momento, quando você contrata alguém, você tem uma ideia do que é o jogador, mas você vai conhecê-lo mesmo no dia a dia quando você começa a trabalhar, porque comportamentos são coisas que você só vê quando está junto. Já muito disposto desde o primeiro momento, um jogador bastante qualificado tecnicamente, e juntamente com o Nonato, que é importante também ressaltar, trouxe um nível de intensidade de jogo que a equipe está precisando".

O Fluminense volta a campo no dia 1º de setembro (domingo), às 18h30, para enfrentar o São Paulo no Maracanã. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.