Comemoração dos jogadores do Fluminense após o gol de Kevin Serna - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 24/08/2024 22:58

Belo Horizonte - O Fluminense vai dormir fora do Z4 do Brasileirão. Isso porque venceu o Atlético-MG por 2 a 0 no Mineirão, na noite deste sábado (24), em jogo da 24ª rodada do campeonato. Kevin Serna e Jhon Arias fizeram os gols do triunfo tricolor.

Com o resultado, o Flu chegou aos 24 pontos e aparece na 16ª colocação. O Vitória e o Corinthians aparecem na 17ª e 18ª posição, respectivamente. Ambos tem 22 pontos e ainda jogam na rodada.

A equipe de Mano Menezes volta a campo no dia 1º de setembro (domingo), às 18h30, para enfrentar o São Paulo no Maracanã. A partida é válida pela 25ª rodada da competição.

O jogo

O Fluminense foi a melhor equipe do primeiro tempo. O Atlético-MG até iniciou a partida com mais volume ofensivo, mas o Tricolor soube conter bem essa tentativa de pressão do adversário. Aos poucos, se soltou em campo e levou perigo pela primeira vez na marca dos 18 minutos, com um chute de fora da área de Arias.

Cinco minutos depois, a equipe de Mano Menezes abriu o placar no Mineirão. Após um vacilo de Fuchs, que errou um passe no meio de campo e perdeu uma dividia, a bola sobrou para Kevin Serna. O atacante correu pelo lado esquerdo, invadiu a área, driblou o zagueiro e finalizou com categoria na saída de Everson.

O time mineiro sentiu o gol, e o Fluminense cresceu em campo. Arias, inclusive, teve uma grande oportunidade praticamente cara a cara com Everson, mas bateu em cima do goleiro. O Atlético só esboçou uma melhor na reta final, e Vargas chegou a marcar, mas o chileno estava em posição de impedimento.

No retorno do intervalo, o Galo foi em busca do empate e, por isso, começou a deixar espaços. Assim, logo aos dez, Serna teve mais uma grande oportunidade depois de driblar o marcador e ficar cara a cara com Everson. Dessa vez, o goleiro defendeu.



Foi uma chance de ouro, mas ela não fez falta, já que o Fluminense ampliou a vantagem aos 14 minutos. O Tricolor aproveitou um momento de desatenção do Atlético, que reclamava de um possível pênalti, e cobrou lateral rápido para Jhon Arias. O colombiano teve tranquilidade para limpar a marcação e finalizar com força, sem chances de defesa para Everson.

A partir daí, o cenário ficou ainda melhor para o Fluminense. A equipe carioca recuou e ficou ainda mais compacta. O Atlético ainda tentou furar o sistema defensivo tricolor, mas foi muito pouco para reagir.

Ficha técnica

Atlético-MG x Fluminense

Data e hora: 24/8/2024, às 21h

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)



Cartões amarelos: Bruno Fuchs, Lyanco, Rubens, Arana e Paulinho (CAM) / Ganso, Martinelli e Fábio (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Kevin Serna (0-1) (23'/1ºT)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Bruno Fuchs (Alisson, Intervalo), Battaglia e Lyanco; Saravia (Rubens, 06'/2ºT), Fausto Vera, Otávio (Alan Franco, 25'/2ºT) e Guilherme Arana; Bernard, Cadu (Paulinho, Intervalo) e Vargas (Deyverson, 25'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Felipe Melo e Thiago Santos; André, Martinelli (Bernal, 30'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso (Lima, 29'/2ºT); Kevin Serna (Esquerdinha, 18'/2ºT), Jhon Arias e Kauã Elias (John Kennedy, 38'/2ºT).