Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 24/08/2024 15:40 | Atualizado 24/08/2024 16:00

Rio - O sábado foi um dia de tristeza para os torcedores do Fluminense. O ex-atacante Mickey, herói do primeiro título do Brasileiro do clube carioca, morreu aos 76 anos. A informação foi divulgada pelo perfil oficial do Tricolor nas redes sociais.

O velório de Mickey irá se iniciar na noite deste sábado, às 20h30 (de Brasília), e o corpo do ídolo tricolor será cremado no Crematório Vaticano, localizado na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, neste domingo, às 10 h (de Brasília).

Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do ídolo Mickey, o artilheiro paz e amor, autor do gol que nos levou ao nosso primeiro título brasileiro em 1970.



Pelo Fluminense, disputou 98 jogos, marcou 27 gols, além da conquista nacional, foi campeão carioca em 1971.… pic.twitter.com/FCzu6zTHEM — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 24, 2024

Nascido na cidade de Presidente Getúlio, em Santa Catarina, Mickey iniciou sua carreira no Caxias, do estado do Sul, e depois passou pelo Palmeiras, de Blumenau. Em 1969, o atacante chegou ao Fluminense e atuou três temporadas pelo clube carioca.

Além do título do Brasileiro, em que fez o gol que selou a conquista contra o Atlético-MG, Mickey participou de três conquistas do Campeonato Carioca em 1969, 1971 e 1973. Depois, o ex-atacante deixou o Tricolor e passou por Bahia, Ceará e São Paulo.



Confira a nota oficial de pesar do Fluminense:

"Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do ídolo Mickey, o artilheiro paz e amor, autor do gol que nos levou ao nosso primeiro título brasileiro em 1970. Pelo Fluminense, disputou 98 jogos, marcou 27 gols, além da conquista nacional, foi campeão carioca em 1971. Toda a nossa solidariedade à familia, amigos e a toda a torcida Tricolor."