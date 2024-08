Mano Menezes, do Fluminense, no banco de reservas do Mineirão - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 25/08/2024 00:13

Belo Horizonte - O Fluminense venceu o Atlético-MG por 2 a 0 no Mineirão , neste sábado (24), com uma novidade na escalação. Mano Menezes optou por escalar Thiago Santos na lateral esquerda. Na entrevista coletiva, o técnico explicou a opção pelo jogador nesse setor do campo.

"A escolha foi colocar Thiago como um lateral marcador, soltar um pouquinho mais o Guga, dentro de uma lógica. Segurar mais Thiago para que a gente tivesse a possibilidade de encaixar contra o Atlético, que também faz linha de três para construir. Então, precisa ser um pouco mais agressivo pelos lados para não dar muita liberdade", disse Mano Menezes.

"A partir da situação de conseguir igualar isso, criar oportunidades como a gente conseguiu criar. Não só fizemos os dois gols, mas já tínhamos tido oportunidade antes e tivemos oportunidade depois", completou.

Com o resultado, o Flu chegou aos 24 pontos e aparece na 16ª colocação. O Vitória e o Corinthians aparecem na 17ª e 18ª posição, respectivamente. Ambos tem 22 pontos e ainda jogam na rodada.

"Fico muito feliz com tudo, é muito difícil a gente repetir uma intensidade de jogo, de comportamento tão perto de terça-feira (contra o Grêmio) como a gente conseguiu fazer. A equipe se comportou bem, entendeu a maneira de jogar. Acho que é daí para frente", destacou Mano Menezes.

Embate na Libertadores



O jogo desta noite, coincidentemente, colocou frente a frente dois times que vão se enfrentar nas quartas de final da Libertadores. As partidas entre Fluminense e Atlético-MG acontecerão nas semanas dos dias 18 e 25 de setembro.

"Vai, vai ser um jogo diferente, vai ser um jogo em outro lugar provavelmente (Arena MRV), acredito eu. Então, com outros ingredientes, com outros jogadores dos dois lados. O Atlético tem alguns jogadores que não utilizou hoje e vai utilizar lá contra a gente. Nós, provavelmente, também teremos. Acho que o mais importante é respeitar o Atlético como eu sempre respeitei", afirmou Mano.

"Enxergo o Atlético como um grande adversário. Toda vez que vou me preparar como treinador para enfrentá-lo, defendo isso para os meus jogadores. Acho que esse é sempre o primeiro passo para você estar preparado para enfrentar um adversário como é o Atlético. A partir desse respeito, ter ambição de enfrentá-lo, de tentar vencer", finalizou.

Agenda do Fluminense

A equipe de Mano Menezes volta a campo no dia 1º de setembro (domingo), às 18h30, para enfrentar o São Paulo no Maracanã. A partida é válida pela 25ª rodada da competição.