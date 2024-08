Facundo Bernal em treino do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 24/08/2024 20:45

Rio - Facundo Bernal é o novo camisa 5 do Fluminense. O volante uruguaio herdou o número que pertencia a Alexsander, recentemente negociado junto ao Al-Ahli, da Arábia Saudita . Antes, ele vestia a 31.