Mano Menezes em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Mano Menezes em treino do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 24/08/2024 07:00

E dá para dizer que poderia ter sido pior. Afinal, o técnico Mano Menezes teve 10 dias livres para ajustar a equipe no início de trabalho, graças ao adiamento do confronto contra o Athletico-PR. E esse período de trabalho deu resultado, o Tricolor que mostrou evolução em campo e conseguiu bons resultados que foram importantes para o atual momento.



Afinal, logo após o período livre, o Fluminense voltou a vencer após 10 rodadas e conseguiu quatro vitórias seguidas por 1 a 0 no Brasileirão (contra Cuiabá, Palmeiras, Bragantino e Bahia), que foram determinantes para deixar a lanterna e ficar perto de sair da zona de rebaixamento. Esse objetivo ainda não foi alcançado por causa dos dois últimos tropeços no Brasileirão (derrota por 2 a 0 para o Vasco e empate em 0 a 0 com o Cruzeiro).



No meio dessa tentativa de recuperação, veio a Copa do Brasil e a frustrante eliminação para o Juventude, após perder com reservas por 3 a 2 no Sul e empate no Maracanã em 2 a 2. Mas a classificação na Libertadores com boas atuações contra o Grêmio deram um ânimo a mais para o time.



"Importante descansar nesse momento. A equipe melhorou muito, o primeiro turno foi muito ruim e hoje voltamos a vencer, mas mesmo assim não conseguimos O objetivo que é ter colocação melhor. A gente continua trabalhando, o momento é de evolução", avaliou Fábio.

A maratona de jogos do Fluminense



1. Fluminense 2 x 1 Grêmio - 20/8/2024 - Libertadores 2024

2. Fluminense 0 x 0 Corinthians - 18/8/2024 - Brasileirão 2024

3. Grêmio 2 x 1 Fluminense - 13/8/2024 - Libertadores 2024

4. Vasco 2 x 0 Fluminense - 11/8/2024 - Brasileirão 2024

5. Juventude 2 x 2 Fluminense - 8/8/2024 - Copa do Brasil 2024

6. Fluminense 1 x 0 Bahia - 4/8/2024 - Brasileirão 2024

7. Juventude 3 x 2 Fluminense - 1/8/2024 - Copa do Brasil 2024

8. Fluminense 1 x 0 Red Bull Bragantino - 28/7/2024 - Brasileirão 2024

9. Fluminense 1 x 0 Palmeiras - 25/7/2024 - Brasileirão 2024

10. Cuiabá 1 x 0 Fluminense - 22/7/2024 - Brasileirão 2024