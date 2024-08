Thiago Silva balançou as redes contra o Grêmio - AFP

Publicado 22/08/2024 14:50

Rio - De volta ao Fluminense após atuar por 15 anos e meio no futebol europeu, Thiago Silva, de 39 anos, foi decisivo ao marcar seu primeiro gol na segunda passagem pelo clube carioca. Assim como Marcelo, que retornou ao Tricolor, após 16 anos no Velho Continente, o defensor também desencantou em grande estilo nos gramados brasileiros.

Thiago Silva marcou o primeiro gol do Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, nas oitavas de final da Libertadores. Nas penalidades, o Tricolor venceu por 4 a 2 e se classificou para enfrentar o Atlético-MG, na próxima fase.



Marcelo, que voltou ao clube carioca no ano passado, fez seu primeiro gol na vitória sobre o Flamengo, na final do Campeonato Carioca. O Fluminense derrotou o maior rival por 4 a 1 e se sagrou bicampeão do Estadual, no Maracanã.



Agora, Thiago também deseja "imitar" Marcelo em relação aos títulos. Depois que voltou ao Fluminense, o lateral conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, além do Carioca. O zagueiro, que conquistou a Copa do Brasil em 2007, busca conquistas em suas segunda passagem pelo Tricolor.