Ganso e Arias comemoram a vitória do Fluminense sobre o Grêmio nas oitavas de final da LibertadoresMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 22/08/2024 11:20 | Atualizado 22/08/2024 11:27

Rio - Dono do pior ataque do Brasileirão, o Fluminense aposta as suas fichas em Arias e Ganso para fugir da zona de rebaixamento e seguir vivo no sonho pelo bicampeonato da Libertadores. A dupla participou de 80% dos gols desde o retorno do colombiano, que desfalcou a equipe durante a Copa América.

Desde o retorno de Arias, o Fluminense disputou dez partidas, sendo nove com o colombiano e Ganso em campo. Somente uma vez o time não marcou gols (na derrota diante do Vasco). Já na única ocasião que a dupla não esteve em campo, o Tricolor empatou sem gols com o Corinthians, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Nos últimos dez jogos, o Fluminense marcou dez gols (média de um por jogo). Arias participou diretamente de cinco, com dois gols e três assistências, enquanto Ganso participou de três, todos com assistências. Ou seja, a dupla combina participação direta em oito dos dez gols do Time de Guerreiros no período.

Contra o Grêmio nas oitavas de final de Libertadores, Arias e Ganso participaram de todos os gols do Fluminense na eliminatória. No jogo de ida, o camisa 10 deu assistência para Lima na derrota por 2 a 1, no Couto Pereira. Já na volta, Arias deu passe para Thiago Silva e fez o segundo gol tricolor, de pênalti.

Além disso, Arias e Ganso participaram da jogada dos únicos dois gols que não teve participação direta da dupla. Na vitória sobre o Bahia por 1 a 0, o colombiano deu a pré-assistência para Samuel Xavier, que deu o passe final para Kauã Elias. Já no empate com o Juventude por 2 a 2, pela Copa do Brasil, Ganso iniciou a jogada que terminou com assistência de Keno também para Kauã Elias.

Veja a participação de gols de Arias e Ganso:

Cuiabá 0 x 1 Fluminense (assistência de Arias para Kauã Elias)

Fluminense 1 x 0 Palmeiras (gol de Arias)

Bragantino 0 x 1 Fluminense (assistência de Ganso para Kauã Elias)

Juventude 3 x 2 Fluminense (assistência de Arias para Thiago Santos)

Fluminense 1 x 0 Bahia (pré-assistência de Arias em gol de Kauã Elias)

Fluminense 2 x 2 Juventude (pré-assistência de Ganso em gol do Kauã Elias e assistência para Keno)

Vasco 2 x 0 Fluminense

Grêmio 2 x 1 Fluminense (assistência de Ganso para Lima)

Fluminense 0 x 0 Corinthians

Fluminense 2 x 1 Grêmio (assistência de Arias para Thiago Silva e gol de Arias)

Fluminense não teve Arias em sequência que derrubou Diniz

O Fluminense terá pela frente uma sequência crucial para o futuro no Brasileirão. No primeiro turno, o Tricolor somou apenas dois de 21 pontos possíveis na mesma sequência, o que resultou na demissão do técnico Fernando Diniz. Foi justamente na maior parte deste período em que Arias esteve com a Colômbia na Copa América.

Arias jogou contra Atlético-MG, São Paulo e Juventude, os próximos três adversários do Fluminense no Brasileirão. Após o empate com o time gaúcho, se apresentou à Colômbia para a disputa da Copa América. Nesta sequência, o Tricolor havia somado dois de nove pontos possíveis (empates com Galo e Juve). Nos quatro jogos seguintes sem o colombiano, não somou mais nenhum.

Sem o colombiano, o Fluminense foi derrotado por Botafogo, Atlético-GO, Cruzeiro e Flamengo. Após a sequência de derrotas, o técnico Fernando Diniz foi demitido. O Tricolor ainda voltou a ser derrotado para Grêmio e Vitória sob o comando de Marcão, antes do início da era Mano Menezes, ainda sem Arias, que estava disputando a Copa América.

O Fluminense só voltou a pontuar sem a participação de Arias após a chegada de Mano Menezes. Já na estreia do treinador gaúcho, empatou com o Internacional. Em seguida, perdeu para o Fortaleza e empatou com o Criciúma, ambos fora de casa. O Tricolor, no entanto, ficou nove jogos sem vencer enquanto o colombiano esteve servindo a seleção colombiana.

Somente após o retorno de Arias que o Fluminense encerrou o jejum. O impacto foi imediato: assistência na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá — que também marcou a estreia de Thiago Silva e a primeira partida sem sofrer gols no Brasileirão. Depois disso, ganhou mais três, mas teve a sequência interrompida com a eliminação na Copa do Brasil. Porém, a classificação às quartas da Libertadores pode servir como divisor de águas pela recuperação para deixar a zona de rebaixamento.