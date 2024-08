Jogadores do Fluminense veem grupo mais confiante para buscar fuga do rebaixamento - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Jogadores do Fluminense veem grupo mais confiante para buscar fuga do rebaixamentoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 22/08/2024 07:00

precisam dividir as atenções e o desgaste físico, e apostam no bom ambiente com a classificação para as quartas de final para impulsionar o time na árdua missão de sair do Z-4.

O mesmo Fluminense que está novamente entre os oito melhores da Libertadores também briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Em duas frentes tão diferentes para o mesmo elenco, os jogadorescom a classificação para as quartas de final para impulsionar o time na árdua missão de sair do Z-4.

"Pela posição que a gente está, entendemos cada vez mais que é enfrentar cada jogo como se fosse o último, porque não temos margem para piorar. Estamos encarando os dois torneios com a corda no pescoço, não priorizamos, queremos sair dessa zona chata no Brasileiro e temos ambição de voltar a brigar pelo título da Libertadores", avisou Arias.



Leia mais: Flu e Thiago Silva dão fim a último fantasma de 2008 na Libertadores

Na balança entre prós e contras, a possibilidade de disputar o principal título do continente pesa muito mais para o moral do grupo do que o desgaste físico decorrente do esforço e da entrega em duas frentes.



"Com certeza nos dá um pouco de alívio e talvez seja uma mudança de chave para o Brasileiro. A gente saiu com a classificação e isso nos enche ainda mais de motivação pra acabar bem a temporada, para sair dessa situação incômoda. Mas a gente sabe que sem luta não tem ganho, então a gente tem que lutar bastante", admitiu Thiago Silva.



Evolução na temporada

Esse desgaste, já que não pode poupar no Brasileirão, é algo que o Fluminense colhe pela péssima temporada que fez nos primeiros seis meses, especialmente com o início de Brasileirão com apenas uma vitória em 16 rodadas. Pela situação delicada, se viu obrigado a mandar força máxima e sofreu com lesões com a sequência de jogos.

Mesmo assim, o time evoluiu, mas ainda precisa de mais para sair da zona de rebaixamento. Esse é um objetivo que todos desejam alcançar o quanto antes, para chegarem ao confronto das quartas de final com o Atlético-MG, nas semanas dos dias 17 e 24 de setembro, mais tranquilos.



"Tivemos um problema importante no início desse Campeonato Brasileiro, que as vitórias não vieram, mas conseguimos de fato fazer com que esse momento ruim passasse. E depois da tempestade vem a bonança. Agora é continuar trabalhando e seguir nessa sequência de vitórias, que vai ser muito importante para nós", disse Felipe Melo.



Fluminense tem sequência dura no Brasileirão





De qualquer maneira, a confiança recuperada foi um ponto comum nas entrevistas de todos os jogadores após a classificação sobre o Grêmio. E é nessa aposta de melhora que o Fluminense tem a missão de pontuar numa sequência difícil contra clubes na ponta de cima da tabela nas próximas rodadas, a começar pelo Atlético-MG fora (tem também São Paulo e Botafogo em casa), além do confronto direto com o Juventude no Sul.



"É um jogo de cada vez. Agora é importante descansar, porque sábado tem uma grande batalha. Tem que ter humildade, a equipe melhorou muito após um primeiro turno muito ruim. A gente continua trabalhando, o momento é de evolução", afirmou Fábio.

INFORMAÇÕES DE INGRESSOS PARA A PARTIDA CONTRA O SÃO PAULO NO MARACA!



TODAS AS INFORMAÇÕES >> https://t.co/frSLBaedtc



O check-in para @SocioDoFlu abre nesta quinta-feira, às 10h, em https://t.co/1evH5Ivg7u pic.twitter.com/kxhj81Si18 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 21, 2024