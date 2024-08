Thiago Silva viveu emoção diferente de 2008 em disputa por pênaltis pelo Fluminense na Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Thiago Silva viveu emoção diferente de 2008 em disputa por pênaltis pelo Fluminense na LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 21/08/2024 09:00

Quis o destino quefosse definida da mesma maneira que em 2008, nos pênaltis. E no mesmo gol e com a primeira cobrança desperdiçada. Só que desta vez o final foi feliz para o zagueiro e para o Fluminense, que 'exorcizam' o último fantasma daquela decisão contra a LDU e garantiram a classificação para as quartas de final , contra o Atlético-MG.