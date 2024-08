Thiago Silva, do Fluminense, abriu o placar no Maracanã - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 20/08/2024 21:14

Rio - Com emoção, o Fluminense carimbou a vaga para as quartas de final da Libertadores. A equipe de Mano Menezes venceu o Grêmio no tempo regulamentar por 2 a 1, na noite desta terça-feira (20), com gols de Thiago Silva e Jhon Arias. Gustavo Nunes descontou para o time gaúcho e forçou a decisão por pênaltis no Maracanã. Nas cobranças, Fábio pegou duas, e o Flu levou a melhor por 4 a 2.

Na próxima fase, o Fluminense vai encarar o Atlético-MG, que eliminou o San Lorenzo (ARG). Os confrontos das quartas de final estão previstos para as semanas doas dias 18 e 25 de setembro.

Agora, o Flu volta as atenções para o Brasileirão. A equipe de Mano Menezes já tem compromisso neste sábado, a partir das 21h, com o Atlético-MG, no Mineirão. A partida é válida pela 24ª rodada do campeonato.

O jogo

O Fluminense fez um ótimo primeiro tempo no Maracanã e, em menos de 30 minutos, reverteu a vantagem que o Grêmio havia criado no jogo de ida. Melhor em campo, o Tricolor abriu o placar aos 14, com Thiago Silva. Jhon Arias cobrou escanteio, e zagueiro se antecipou à marcação e cabeceou forte, sem qualquer chance de defesa para Marchesín.

Depois do primeiro gol, o Flu fez valer o bom momento em campo e a atmosfera no Maracanã para pisar no acelerador. Assim, aos 28, ampliou a vantagem. A jogada começou com uma arrancada de Arias, que invadiu a área e finalizou cruzado. Marchesín espalmou, e a bola bateu no braço de Dodi. Inicialmente, o árbitro marcou escanteio, mas confirmou o pênalti após uma longa revisão no monitor do VAR. O próprio colombiano foi para a cobrança e marcou.

Com o 2 a 0 no placar, o Fluminense administrou mais a partida e seguiu melhor até o fim. O Grêmio chegou a crescer nos minutos finais, mas não obrigou Fábio a trabalhar.

No retorno do intervalo, as duas equipes mostraram apetite por gols e passaram muito perto de marcar. Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, Ganso finalizou de cavadinha de fora da área e acertou o travessão do Imortal.

Pouco depois, o Grêmio emplacou duas chances com Gustavo Nunes. Na primeira, ele parou em grande defesa de Fábio. Na outra, mandou para fora. O atacante finalizou de dentro da área em ambas.

Passado esse momento lá e cá, o cenário foi de equilíbrio. O Grêmio, como precisava do gol, tinha mais posse de bola, mas os dois times conseguiam avançar e atacar.

Na marca dos 27, Jemerson chegou a balançar as redes de cabeça após cobrança de falta de Reinaldo. O VAR, porém, revisou o lance e assinalou o impedimento do zagueiro no lance.

O Maracanã, claro, vibrou, mas o Fluminense não soube aproveitar o momento. O Grêmio foi para cima e conseguiu o gol aos 31 minutos. Monsalve avançou pelo lado direito e cruzou rasteiro. Fábio chegou a tocar na bola, mas Gustavo Nunes estava atento e pegou a sobra para balançar as redes.

A partir daí, o Flu foi para cima e pressionou em busca do terceiro gol. John Kennedy chegou a marcar, mas Thiago Silva, que deu a assistência, estava em posição de impedimento.

Com isso, o confronto foi para os pênaltis. Ganso perdeu, mas Thiago Silva, John Kennedy, Lima e Jhon Arias marcaram. Além disso, Fábio defendeu as cobranças de Nathan e Cristaldo. Assim, o Tricolor avançou às quartas de final da Libertadaores.

Ficha técnica

Fluminense x Grêmio

Data e hora: 20/8/2024, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)



Cartões amarelos: Kauã Elias, Samuel Xavier, Guga e John Kennedy (FLU) / Dodi, Soteldo e Jemerson (GRE)

Cartões vermelhos: -

Gols: Thiago Silva (1-0) (14'/1ºT) / Arias (2-0) (28'/1ºT) / Gustavo Nunes (2-1) (31'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Felipe Melo, 18'/2ºT) e Guga (Esquerdinha, 34'/2ºT); André, Martinelli (Nonato, 34'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna (Lima, 12'/2ºT) e Kauã Elias (John Kennedy, 18'/2ºT).

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; Gustavo Martins, Jemerson e Kannemann (Cristaldo, Intervalo); João Pedro, Villasanti, Dodi (Monsalve, 23'/2ºT) e Reinaldo; Pavón (Gustavo Nunes, Intervalo), Soteldo (Nathan, 47'/2ºT) e Braithwaite (Arezo, 37'/2ºT).