Ignacio fez apenas duas partidas pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Ignacio fez apenas duas partidas pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 20/08/2024 17:27 | Atualizado 20/08/2024 17:48

Rio - O Fluminense confirmou que Ignacio irá passar por uma artroscopia no menisco do joelho esquerdo. O clube, no entanto, não divulgou a previsão de retorno do zagueiro.



Ele se machucou durante o empate do Tricolor com o Corinthians em 0 a 0, no último sábado (17). Ignacio sentiu dores no joelho esquerdo e precisou ser substituído no segundo tempo.

A intervenção cirúrgica será a mesma que Diogo Barbosa passou recentemente . Por ser um procedimento simples, o retorno aos gramados costuma levar de 20 dias a um mês, em média.

Ignacio se junta a uma extensa lista de desfalques do Tricolor para o duelo com o Grêmio, que acontece às 19h (de Brasília) desta terça-feira (20). Além dele e de Diogo Barbosa, Renato Augusto e Keno, este último ausência de última hora por dores na lombar, não jogam. Marcelo e Cano, de acordo coma assessoria de imprensa do clube, estão na transição para os trabalhos com o grupo.

O camisa 4 foi contratado junto ao Sporting Cristal, do Peru, por cerca de R$ 11,9 milhões por 80% dos direitos econômicos. O jogador, de 27 anos, soma duas partidas com a camisa tricolor (atuou os 90 minutos na derrota contra o Vasco e 86 minutos no empate diante do Corinthians).