Gabriel Fuentes, do Junior Barranquilla, entrou na mira do Fluminense Divulgação/Junior

Publicado 19/08/2024 22:26

Rio - Desfalcado após as lesões de Marcelo e Diogo Barbosa, o Fluminense busca no mercado uma alternativa para reposição na lateral esquerda. Com isso, a diretoria acenou com interesse na contratação do colombiano Gabriel Fuentes, de 27 anos, do Junior Barranquilla, da Colômbia.

O Tricolor, agora, aguarda uma resposta dos colombianos para conhecer os valores necessários para tirar a ideia do papel e assinar com o jogador. As informações são do site "ge".

Gabriel Fuentes foi oferecido ao Fluminense através de intermediários e agradou o departamento de futebol. O contrato do lateral-esquerdo com o Junior Barranquilla vai até dezembro de 2025, o que pode facilitar nas conversas com uma pedida mais baixa.



O alvo do Fluminense soma 35 jogos pelo Junior em 2024, com dois gols marcados e uma assistência. Ele foi titular em todos os compromissos da equipe colombiana na Libertadores - um dos tentos anotados foi na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, na fase de grupos, dentro do Nilton Santos.