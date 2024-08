Mano Menezes precisará encontrar soluções no Fluminense para sequência decisiva na temporada - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Mano Menezes precisará encontrar soluções no Fluminense para sequência decisiva na temporadaMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 18/08/2024 14:00 | Atualizado 18/08/2024 14:01

terá pela frente a sequência que derrubou o técnico Fernando Diniz. Rio - Após perder a primeira grande chance de sair da zona de rebaixamento , o Fluminense tem pouco tempo para se lamentar e já precisa se preparar para um momento decisivo na temporada. Além do confronto contra o Grêmio, na terça-feira (20), pelas oitavas de final da Libertadores, o Tricolor também

No primeiro turno, o Fluminense somou apenas dois pontos contra os adversários dos próximos sete jogos no Brasileirão. Desta vez, o Tricolor não pode repetir o desempenho e precisa melhorar o aproveitamento, já que a sequência pode ser determinante para a permanência na Série A. Além dos clássicos contra Botafogo e Flamengo, o Flu terá confrontos diretos contra Juventude, Vitória e Atlético-GO.

04/05/2024 - Fluminense 2 x 2 Atlético-MG - Kleber Andrade

13/05/2024 - São Paulo 2 x 1 Fluminense - Morumbi

01/06/2024 - Fluminense 1 x 1 Juventude - Maracanã

11/06/2024 - Botafogo 1 x 0 Fluminense - Nilton Santos

15/06/2024 - Fluminense 1 x 2 Atlético-GO - Maracanã

19/06/2024 - Cruzeiro 2 x 0 Fluminense - Mineirão

23/06/2024 - Fluminense 0 x 1 Flamengo - Maracanã

O Fluminense ainda tem 48 pontos em disputa no Brasileirão. Em 18º lugar com 21 pontos, o Tricolor precisa somar mais 24 para chegar aos 45, número considerado ideal para escapar do rebaixamento. Ou seja, precisará ter um aproveitamento de 50% até o fim do campeonato. Por isso, a próxima sequência é crucial para o futuro, já que no primeiro turno somou apenas dois de 21 possíveis.

Entretanto, o Fluminense terá que superar os fantasmas para evitar piorar a situação no Brasileirão. O Tricolor ainda não venceu os adversários diretos em nove confrontos e terá três deles pela frente. Além disso, o aproveitamento em clássicos desde o ano passado não é animador. Desde a goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo na final do Carioca de 2023, foram 17 clássicos e apenas uma vitória, seis empates e dez derrotas.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira (20), às 19h (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O Tricolor foi derrotado por 2 a 1, na ida, e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de forma direta às quartas.