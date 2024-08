Nonato em ação no empate sem gols do Fluminense com o Corinthians, no último sábado (17) - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Nonato em ação no empate sem gols do Fluminense com o Corinthians, no último sábado (17)Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/08/2024 10:29 | Atualizado 18/08/2024 11:20

Leia mais: André lamenta ano ruim e cobra lucidez no ataque

"Fred é um cara muito querido por todos. Eu particularmente sou um fã por ter trabalhado com ele como jogador e como dirigente, e ainda mais como pessoa. Me pegou de surpresa (a saída), porque era o meu primeiro treino voltando de lesão, fazendo readaptação ao campo", declarou o camisa 16, na zona mista.

"Não estava esperando a notícia. Não tive a oportunidade de falar com ele ainda, mas é um cara que deixou um bom legado aqui no clube", completou.

Leia mais: Auxiliar ressalta importância de pontuar e lamenta chances perdidas

Em campo, o Flu não conseguiu um bom resultado. O empate fez com que o Corinthians saísse da zona de rebaixamento, mas o time comandado pelo técnico Mano Menezes segue em 18º na tabela do Campeonato Brasileiro.

"É um momento conturbado. Como o Thiago Silva falou depois da partida, com o time um pouco cabisbaixo, chamando a responsabilidade na roda. Disse para todo mudo levantar a cabeça, falou da importância de cada um, que a gente tem que se doar um pouco mais, e reconhecemos isso. Queríamos que o torcedor soubesse disso também", ponderou Nonato.

Leia mais: Ignácio é substituído com dores no joelho e será reavaliado neste domingo

O próximo compromisso do Tricolor pelo Brasileirão será no sábado (24), às 21h (de Brasília), diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em jogo válido pela 24ª rodada da competição.

Antes, enfrentará o Grêmio, na terça-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América, no Maracanã, às 19h (de Brasília). Para avançar, o Fluminense terá que vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis.