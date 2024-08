Fluminense e Corinthians se enfrentaram neste sábado (17), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/08/2024 23:25

Rio - O Fluminense perdeu a primeira grande chance de deixar a zona de rebaixamento pela primeira vez após três meses. O Tricolor empatou sem gols com o Corinthians , neste sábado (17), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão, e terá que permanecer no sufoco por mais tempo. Após a partida, o volante André ressaltou o bom volume da equipe, mas lamentou a falta de lucidez no ataque.

"Tivemos algumas chances no jogo. Assim como no jogo contra o Juventude, conseguimos ter um bom volume de jogo. Se tivesse que apontar alguém para sair com a vitória, seria o Fluminense. Lutamos bastante, mesmo com desfalques importantes. Como o Ganso disse no jogo passado, temos que caprichar no último terço e ter um pouco mais de lucidez para sair com a vitória", disse.

Após viver um ano mágico com o bicampeonato carioca, a conquista inédita da Libertadores e o vice no Mundial, o Fluminense vive uma temporada para ser esquecida no futuro. Apesar do título da Recopa Sul-Americana, o Tricolor trocou de treinadores, tem sofrido com a queda de rendimento de nomes como Cano e John Kennedy, e terá que lutar contra o rebaixamento até o fim do ano. André lamentou a situação.

"Fico mais frustrado pelo nosso ano. Depois de viver um ano muito bom em 2023, o Fluminense não merecia estar nessa situação por vários motivos. Mas agora conseguimos encaixar uma boa sequência de vitórias, temos um jogo a menos e vamos lutar muito para sair da zona de rebaixamento", completou o volante na saída de campo.

O Fluminense tem pouco tempo para lamentar a oportunidade perdida e muda o foco para a Libertadores. O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira (20), às 19h (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final. Atual campeão, o Time de Guerreiros foi derrotado por 2 a 1, na ida, e precisa reverter o cenário para avançar às quartas.