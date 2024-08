Mano Menezes em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 17/08/2024 13:45 | Atualizado 17/08/2024 14:09

Rio - O Fluminense conta com um histórico favorável na Libertadores para avançar às quartas de final e dar o troco no Grêmio, na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã. Na única vez na história da competição em que esteve em condições iguais, conseguiu avançar de fase.

A situação aconteceu em 2013. O Fluminense encarou o Emelec, no Equador, e perdeu por 2 a 1, mesmo placar que foi batido pelo Grêmio, na última terça-feira. No jogo de volta, em São Januário, o Tricolor derrotou o clube equatoriano por 2 a 0 e avançou até as quartas de final, quando foi eliminado pelo Olimpia.



Em sua história, o Fluminense disputou as oitavas de final da Libertadores em seis oportunidades. Em cinco, o clube carioca conseguiu avançar para a fase seguinte. A única vez que foi eliminado aconteceu em 2011, quando venceu o Libertad no Rio por 3 a 1 e perdeu por 3 a 0 no Paraguai, dando adeus ao sonho do título da competição.



Após perder por 2 a 1 para o Grêmio, no Couto Pereira, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de fase na Libertadores. Uma vitória por um gol de diferença levará a disputa para as penalidades.