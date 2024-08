Martinelli sofreu uma lesão no tornozelo e desfalcará o Fluminense nos próximos jogos - Lucas Mercon / Fluminense

Martinelli sofreu uma lesão no tornozelo e desfalcará o Fluminense nos próximos jogosLucas Mercon / Fluminense

Publicado 16/08/2024 12:41

Rio - O Fluminense deve ter mais problemas para os próximos jogos. O volante Martinelli teve uma lesão detectada no tornozelo e desfalcará a equipe neste sábado (17), contra o Corinthians, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. Segundo o jornalista Victor Lessa, o jogador também é dúvida para o confronto com o Grêmio, na próxima terça-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

A lista de desfalques para o confronto direto contra o Corinthians é extensa. Além de Martinelli, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa passou por uma artroscopia no joelho direto, nesta quinta-feira (15), para tratar uma lesão no menisco, que ocorreu contra o Vasco, no último sábado (10). O lateral Marcelo (lesão na perna direita) e o atacante Kevin Serna (dores no joelho direito) também seguem tratamento.

Além dos desfalques por lesão, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Jhon Arias, suspensos, enquanto Alexsander é dúvida. O treinador, inclusive, também terá que cumprir suspensão automática. Por outro lado, ele vive a expectativa pelo retorno do meia Nonato e dos atacantes Marquinhos e Cano, que estão em transição.

O Fluminense enfrenta o Corinthians, neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o 18º colocado com 20 pontos, enquanto o Timão é o 17º, com 21. Em caso de vitória, o Time de Guerreiros pode deixar a zona de rebaixamento. Depois, o foco volta a ser a Libertadores, terça-feira (20), às 19h, contra o Grêmio, também no Maracanã.