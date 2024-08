Facundo Bernal em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 14/08/2024 14:50

Rio - A derrota para o Grêmio, em Curitiba, marcou a estreia de Facundo Bernal pelo Fluminense. O volante, de 20 anos, entrou no segundo tempo e esteve em campo nos três gols da partida, um em favor do clube carioca e os dois em favor da equipe gaúcha. O uruguaio mostrou confiança na classificação para as quartas de final da Libertadores.

"Muito feliz pela minha estreia com essa camisa, vamos definir a classificação em casa com a nossa gente", publico o volante, de 20 anos, em suas redes sociais.



O Fluminense desembolsou algo em torno de 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19 milhões) para tirar o volante do Defensor e ficar com 60% dos seus direitos. Foi a contratação mais cara do clube carioca na temporada.



Com a derrota por 2 a 1, o Fluminense precisará bater o Grêmio por dois gols de diferença, no Maracanã, na próxima semana, para buscar a classificação para as quartas de final da Libertadores. A partida será na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília).