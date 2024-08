Thiago Silva, do Fluminense, em ação no jogo contra o Grêmio - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 13/08/2024 22:04 | Atualizado 13/08/2024 22:05

Paraná - Thiago Silva analisou a derrota do Fluminense para o Grêmio por 2 a 1 no Couto Pereira , nesta terça-feira (13), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O zagueiro admitiu que o time tem se desestabilizado após sofrer gols, mas disse que o grupo fez "um bom jogo na medida do possível". O capitão também ressaltou que o faltou "um pouquinho de agressividade" na reta final de partida, quando o Flu teve um homem a mais, já que Rodrigo Ely foi expulso.

"Acredito que o jogo foi muito disputado. A gente mandou um pouco no jogo, depois passou esse mando para eles. No momento em que estávamos mandando, abrimos o placar. Depois, no momento deles, conseguiram fazer dois gols. É um momento de tranquilidade que temos que ter. A gente está tomando gol e meio que desestabiliza, sabe? Temos que ficar no jogo", disse Thiago Silva, à ESPN.

"Não é só um jogo, são dois jogos. A gente precisa definir agora dentro de casa. Fizemos um bom jogo na medida do possível. Faltou um pouquinho de agressividade nesse final com um a mais, de preencher a área. Enfim, são coisas que a gente tem que acertar para o próximo jogo", finalizou.

Agenda

As duas equipes vão se enfrentar novamente na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã. O Grêmio tem a vantagem do empate. Uma vitória do Flu por um gol de diferença força os pênaltis.

Antes, o Tricolor foca no Brasileirão. A equipe de Mano Menezes volta a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Corinthians no Maracanã. A partida é válida pela 23ª rodada do campeonato.