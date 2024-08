Ganso, do Fluminense, em ação contra o Grêmio - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 13/08/2024 21:37 | Atualizado 13/08/2024 21:38

Paraná - Paulo Henrique Ganso destacou que o Fluminense precisa ter um pouco mais de humildade para escolher a melhor jogada quando chega ao ataque. O camisa 10 fez o diagnóstico em entrevista após a derrota para o Grêmio por 2 a 1 , nesta terça-feira (13), no Couto Pereira, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

"Primeiro a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade. Quando a gente chega no ataque, tem que procurar um companheiro melhor posicionado para escolhermos a melhor jogada, a melhor tomada de decisão. Isso está faltando para nossa equipe quando chega na parte do ataque. Precisa melhorar isso", disse Ganso, à ESPN.

O Tricolor das Laranjeiras saiu na frente com Lima. No entanto, levou a virada num curto intervalo de tempo. Esquerdinha, que fazia boa partida, cometeu pênalti, e Reinaldo converteu aos 29 minutos. Pouco depois, o cria cometeu uma falta que culminou em mais um gol de Reinaldo, dessa vez aos 32.

"Duas jogadas, duas faltas ali desnecessárias. A gente não pode dar essa bobeira num jogo tão importante como esse", pontou Ganso.

As duas equipes vão se enfrentar novamente na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã. O Grêmio tem a vantagem do empate. Uma vitória do Flu por um gol de diferença força os pênaltis.

"Está tudo em aberto, lógico. A gente joga na nossa casa, eles têm a vantagem do empate. Como eu falei, a gente só não pode entregar mais uma vez o resultado como entregamos hoje", concluiu o meio-campista.