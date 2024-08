Guga pode mudar de ares - Lucas Mercon / Fluminense

Guga pode mudar de aresLucas Mercon / Fluminense

Publicado 12/08/2024 20:43

Rio - O lateral-direito Guga, de 25 anos, pode trocar o Fluminense por outro clube da Série A. De acordo com informações do portal do jornal gaúcho "GZH", o Internacional tem interesse na contratação de um jogador para a posição e o nome do clube das Laranjeiras é bem avaliado.

Atualmente no banco de reservas, Guga veria com bons olhos a possibilidade de mudar de ares. O empresário de lateral, André Cury, tem bom relacionamento com o Internacional e a situação seria um facilitador. Uma outra opção seria Mateus Henrique, do América-MG.



Guga chegou ao Fluminense no ano passado e foi importante na conquista da Libertadores, apesar de não ter sido titular. O lateral entrou bastante, inclusive em jogos decisivos. No total, ele fez 41 partidas e marcou uma vez pelo Tricolor.

Na atual temporada, Guga teve a oportunidade de ser titular durante boa parte do primeiro semestre, devido a lesões de Samuel Xavier. No entanto, o lateral, de 25 anos, não foi bem. Ele atuou 18 jogos, com duas assistências. Como atuou em apenas quatro partidas pelo Fluminense no Brasileiro, Guga pode atuar por outra equipe.



Para tirar o jogador do Atlético-MG na virada do ano de 2022 para 2023, o Fluminense desembolsou algo em torno de 1,7 milhão de euros (R$ 9,4 milhões na cotação da época). Guga tem contrato com o clube carioca até o fim de 2026.