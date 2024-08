Fluminense enfrenta o Grêmio nesta terça-feira - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 12/08/2024 15:39 | Atualizado 12/08/2024 16:02

Rio Grande do Sul - Pela primeira vez na história, o Fluminense irá iniciar nesta terça-feira um mata-mata na Libertadores já sendo campeão do torneio. No Couto Pereira, o clube carioca irá enfrentar, às 19h (de Brasília), o Grêmio, em um estádio em que tem um aproveitamento recente ruim.

Nos últimos dez jogos no estádio, todos contra o Coritiba, seu dono, o Tricolor só conseguiu vencer em duas oportunidades. Nas outras partidas foram cinco derrotas e três empates em duelos disputados em Curitiba. Os dois resultados positivos foram um 2 a 1, em 2017, e um 2 a 0, em 2012, quando conquistou o Brasileiro pela última vez.



Em relação ao Grêmio, o retrospecto recente é bastante negativo. O Fluminense foi derrotado nos últimos sete jogos diante do clube gaúcho. A última vitória do clube carioca aconteceu em Porto Alegre, no primeiro turno do Brasileiro de 2019, quando a equipe das Laranjeiras venceu por 5 a 4.

Fluminense e Grêmio disputam uma vaga nas quartas de final da competição. Por ter terminado em primeiro no seu grupo na fase classificatória, o clube das Laranjeiras irá decidir o jogo de volta no Maracanã. As equipes voltam a se encarar no próximo dia 20.