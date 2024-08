Facundo Bernal foi inscrito pelo Fluminense na Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 12/08/2024 09:20

Rio - O Fluminense terá os reforços à disposição a partir das oitavas de final da Libertadores. O Tricolor utilizou as cinco trocas disponíveis e enviou a nova lista de inscritos para a Conmebol, segundo o "ge". O zagueiro Ignácio, no entanto, terá que cumprir suspensão e não poderá enfrentar o Grêmio, nesta terça-feira (13), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira.

Os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, os volantes Facundo Bernal e Nonato e o atacante Kevin Serna foram inscritos pelo Fluminense na Libertadores. Os reforços entraram nos lugares do zagueiro Marlon, dos laterais Calegari e Marcos Pedro, e dos atacantes Alexandre Jesus e Douglas Costa. Caso avance às quartas de final, o clube pode realizar mais três trocas.

Os reforços vão utilizar os números dos seus antecessores. Thiago Silva vestirá a camisa 3, que estava com Alexandre Jesus. Já Ignácio usará o número 4, que estava com Marlon. Nonato entrou no lugar de Marcos Pedro e será o 16, enquanto Bernal utilizará a 31 que pertencia a Calegari. Por fim, Serna herdará a 90, que estava com Douglas Costa.

Entre as novidades da lista, o zagueiro Ignácio será o único desfalque contra o Grêmio. O jogador foi expulso contra o Always Ready, do Peru, na fase prévia da Libertadores, e terá que cumprir suspensão. O regulamento de competições da Conmebol prevê que a punição é carregada para o próximo clube que ele defender em torneios da entidade.

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense defende o título neste ano e sonha com o bicampeonato. O Tricolor enfrenta o Grêmio, nesta terça-feira (13), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pelo jogo de ida das oitavas de final. Já a partida de volta será no dia 20, no mesmo horário, no Maracanã.

Veja a nova lista de inscritos do Fluminense:

1 - Fábio

2 - Samuel Xavier

3 - Thiago Silva

4 - Ignácio

5 - Alexsander

6 - Diogo Barbosa

7 - André

8 - Martinelli

9 - John Kennedy

10 - Paulo Henrique Ganso

11 - Keno

12 - Marcelo

13 - Felipe Andrade

14 - Germán Cano

15 - Matheus Reis

16 - Nonato

17 - Jan Lucumí

18 - Lelê

19 - Kauã Elias

20 - Renato Augusto

21 - Jhon Arias

22 - Gabriel Pires

23 - Guga

24 - Kevyn

25 - Antônio Carlos

26 - Manoel

27 - Felipe Alves

28 - Arthur

29 - Thiago Santos

30 - Felipe Melo

31 - Facundo Bernal

32 - Isaac

33 - Loiola

35 - Wallace

37 - Agner

38 - Freitas

40 - Isaque

41 - Kayky Almeida

42 - Thiago Henrique

45 - Lima

46 - Justen

47 - Rafael Monteiro

50 - Gustavo Ramalho

52 - Dohmann

53 - João Henrique

55 - Jhonny

77 - Marquinhos

80 - David Terans

90 - Kevin Serna

98 - Vitor Eudes