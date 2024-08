Mano Menezes busca título inédito pelo Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 12/08/2024 22:50

Rio Grande do Sul - Contra o Grêmio, no Couto Pereira, nesta terça-feira, às 19h (de Brasilía) Mano Menezes irá fazer sua estreia como treinador do Fluminense pela Libertadores. Pela frente, o treinador irá encarar o clube que o fez chegar mais próximo do título do torneio, que para ele ainda é inédito.

Em 2007, Mano Menezes chegou até a final da Libertadores. Naquela ocasião, ele comandou o Grêmio que havia retornado para a Série A em 2005, com trabalho efetuado por ele. Sem grandes estrelas, a equipe chegou até a final, sendo derrotado pelo Boca Juniors. Depois daquele ano, o treinador não conseguiu ficar tão próximo da Glória Eterna.



No comando do Fluminense, Mano Menezes tem a fuga do rebaixamento como prioridade, mas a Libertadores é tratada com importância. Além de ser o atual campeão, o Tricolor tem o título como uma possibilidade de tentar salvar o ano e as finanças para a próxima temporada.



"Fluminense é o campeão da Libertadores e está defendendo o título pela primeira vez. É sempre muito disputado, difícil, torneio que reúne as melhores equipes do continente. Você como campeão traz uma responsabilidade maior, é o time a ser batido", afirmou o treinador.

Fluminense e Grêmio disputam uma vaga nas quartas de final da competição. Por ter terminado em primeiro no seu grupo na fase classificatória, o clube das Laranjeiras irá decidir o jogo de volta no Maracanã. As equipes voltam a se encarar no próximo dia 20.