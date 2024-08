Ganso recebeu o terceiro amarelo e não enfrenta o Corinthians - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 12/08/2024 17:58 | Atualizado 12/08/2024 18:00

Rio - Camisa 10 do Fluminense , o apoiador Paulo Henrique Ganso projetou o duelo com o Grêmio pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, que irá acontecer nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba. O veterano afirmou que o Tricolor precisa entrar em campo com a "atenção redobrada".

"No Fluminense, acredito que a gente vai ter essa pressão de brigar por títulos, ainda mais defendendo o da Libertadores. A responsabilidade é enorme, e a gente já tem uma certa experiência de que o primeiro jogo pode fazer muita diferença depois para a volta na nossa casa", disse Ganso.



"É entrar com a atenção redobrada. Temos a experiência do que fizemos no ano passado nessa fase da Libertadores. É isso que temos que levar: a maturidade e um pouco dessa experiência", completou.

O meia é um dos destaques do Fluminense em uma temporada atípica para o clube. Com quatro gols e cinco assistências, ele só fica atrás de Jhon Arias - 13 - no ranking de participações em tentos do clube das Laranjeiras.

A volta da partida está marcada para a outra terça (20), às 19h (de Brasília), no Maracanã.