Fluminense terminou a fase de grupos da Libertadores invicto pela primeira vez - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/08/2024 10:55

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Fluminense defende o título pela primeira vez na história e sonha com o bicampeonato. O Tricolor enfrenta o Grêmio, nesta terça-feira (13), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pelo jogo de ida das oitavas de final, e defende escritas como uma série invicta e o retrospecto positivo contra rivais brasileiros na competição.

Curiosamente os últimos seis jogos do Fluminense contra brasileiros na Libertadores foram contra equipes gaúchas. Na campanha do título inédito no ano passado, o Tricolor eliminou o Internacional na semifinal após empatar por 2 a 2 no Maracanã e vencer por 2 a 1, de virada, no Beira-Rio. O Colorado também esteve no caminho nas oitavas de final de 2012 e foi eliminado (2 a 1 no agregado).

Entre os encontros com o Internacional, o Fluminense também enfrentou o Grêmio. Em 2013, cariocas e gaúchos se enfrentaram pela fase de grupos da Libertadores. Na época, o Tricolor das Laranjeiras era o atual campeão brasileiro, mas foi derrotado pelos gremistas por 3 a 0, no Engenhão, e empatou sem gols na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Fluminense já enfrentou brasileiros na Libertadores em 12 oportunidades. Foram quatro vitórias, cinco empates e três derrotas, com 15 gols marcados e 15 sofridos. Ao todo, são 47,2% de aproveitamento contra adversários do mesmo país na competição continental. O desempenho como visitante, inclusive, é superior do que como mandante (duas vitórias, três empates e uma derrota em seis jogos).

Além dos confrontos contra Internacional e Grêmio, o Fluminense também enfrentou outros três brasileiros na Libertadores. O Tricolor enfrentou o Palmeiras na fase de grupos de 1971 e o Vasco na mesma fase em 1985, ambos como atual campeão brasileiro, além do São Paulo nas quartas de final de 2008, quando foi finalista pela primeira vez.

Fluminense contra brasileiros na Libertadores:

29/01/1971 - Palmeiras 0 x 1 Fluminense - Pacaembu - Libertadores de 1971

10/03/1971 - Fluminense 1 x 3 Palmeiras - Maracanã - Libertadores de 1971

23/07/1985 - Fluminense 3 x 3 Vasco - Maracanã - Libertadores de 1985

15/08/1985 - Fluminense 0 x 0 Vasco - Maracanã - Libertadores de 1985

14/05/2008 - São Paulo 1 x 0 Fluminense - Morumbi - Libertadores de 2008

21/05/2008 - Fluminense 3 x 1 São Paulo - Maracanã - Libertadores de 2008

25/04/2012 - Internacional 0 x 0 Fluminense - Beira-Rio - Libertadores de 2012

10/05/2012 - Fluminense 2 x 1 Internacional - Engenhão - Libertadores de 2012

20/02/2013 - Fluminense 0 x 3 Grêmio - Engenhão - Libertadores de 2013

10/04/2013 - Grêmio 0 x 0 Fluminense - Arena do Grêmio - Libertadores de 2013

27/09/2023 - Fluminense 2 x 2 Internacional - Maracanã - Libertadores de 2023

04/10/2023 - Internacional 1 x 2 Fluminense - Beira-Rio - Libertadores de 2023