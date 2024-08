Diego Barbosa vai desfalcar o Fluminense - Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 12/08/2024 18:33

Rio - O Fluminense embarcou para Curitiba com dois desfalques importantes para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Grêmio. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o atacante Kevin Serna não viajaram e estão fora da partida, que será realizada nesta terça-feira, às 19 h (de Brasília), no Couto Pereira.

Kevin Serna, de 26 anos, desfalcou o Fluminense no clássico do último sábado contra o Vasco, no Nilton Santos, após sentir um incômodo na panturrilha após uma atividade. Já Diogo Barbosa teve um problema no clássico contra o Vasco e precisou ser substituído.



Além deles, o Tricolor não vai contar com Marcelo, Nonato, Marquinhos e Cano, que ainda não se recuperaram de suas lesões. O zagueiro Ignácio, que está suspenso, também desfalca o clube das Laranjeiras. Para a vaga de Diogo Barbosa, Esquerdinha, de 18 anos, será o substituto. Em relação a Serna, o atacante foi substituído por Keno no clássico, mas Mano pode tentar uma outra opção.



Fluminense e Grêmio disputam uma vaga nas quartas de final da competição. Por ter terminado em primeiro no seu grupo na fase classificatória, o clube das Laranjeiras irá decidir o jogo de volta no Maracanã. As equipes voltam a se encarar no próximo dia 20.