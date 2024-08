Fluminense terá sequência decisiva na temporada - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 12/08/2024 08:00 | Atualizado 12/08/2024 09:00

Rio - Após a eliminação na Copa do Brasil e a derrota no clássico com o Vasco, o Fluminense teve pouco tempo para lamentar e já iniciou os trabalhos para uma sequência que pode definir o futuro da temporada. O Tricolor terá pela frente duas "finais", com confronto direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão e duelo pelas oitavas de final da Libertadores.

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense ficou apenas com o Brasileirão e a Libertadores no calendário. Apesar da posição indigesta na competição nacional, o Tricolor defende o título continental e sonha com o bicampeonato. Entre os jogos das oitavas contra o Grêmio, no entanto, tem um confronto direto com o Corinthians, na luta contra o rebaixamento.

O Fluminense enfrenta o Grêmio, terça-feira (13), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Na sequência, o Tricolor retorna para casa e terá duas "finais" diante da própria torcida. Entre as partidas de ida e volta, no dia 20, o Time de Guerreiros enfrenta o Corinthians, no sábado (17), às 21h, no Maracanã.

O técnico Mano Menezes terá força máxima à disposição nos confrontos contra o Grêmio. Por outro lado, o Fluminense terá desfalques de peso para o duelo com o Corinthians. O meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Jhon Arias receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática, assim como o treinador gaúcho.