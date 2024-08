Mano Menezes tem a missão de livrar o Fluminense do rebaixamento - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 11/08/2024

perda de jogadores importantes, até aumentar o peso do confronto direto contra o Corinthians, sábado (17) no Maracanã, em meio ao mata-mata da Libertadores.

O Fluminense saiu do Nilton Santos muito mais do que apenas com a derrota por 2 a 0 para o Vasco . O resultado traz uma série de prejuízos que vão desde a permanência na zona de rebaixamento, passando pela, até, sábado (17) no Maracanã, em meio ao mata-mata da Libertadores.

Ao encerrar a sequência de quatro vitórias seguidas no Brasileirão, o Fluminense teve a arrancada travada e ainda caiu uma posição na tabela, agora em 18º lugar, ultrapassado pelo Corinthians, próximo adversário na competição.



Os dois clubes vivem situação delicada e o confronto no Maracanã se torna decisivo para os dois. Quem vencer deve sair do Z-4 e ainda afundar o outro. Se tivesse conquistado os três pontos no clássico, o Tricolor chegaria para o próximo confronto menos pressionado e podendo até negociar a possibilidade de poupar alguns jogadores pensando nas oitavas de final Libertadores, contra o Grêmio.

Mas a situação na tabela obriga o técnico Mano Menezes a ir com a força máxima que tiver á disposição. Afinal, perdeu Arias e Ganso, ambos suspensos, o que dificultará ainda mais a escalação para sábado.

E os titulares que estarão à disposição terão que encarar mais um confronto decisivo em sequência, o que desgastará ainda mais o time. Sinais de cansaço com a maratona de jogos decisivos ficaram claros na derrota para o Vasco.

Jogadores saíram com problemas físicos, como Keno, com dores musculares, e Diogo Barbosa, que gerou mais preocupação por dores no joelho direito. E o cansaço cobrou o preço, já que o Fluminense não conseguiu manter a postura de outros jogos.

Pelo contrário, os jogadores não apresentaram o mesmo vigor físico e a marcação foi o principal problema no jogo, com o Vasco sobrando.



"Não temos a informação sobre o Diogo, vamos esperar com uma avaliação um pouco mais criteriosa. Depois tomaremos a decisão. Acredito que ele terá condição na terça-feira, é um pressentimento", disse Mano.