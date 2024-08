Lima e Reinaldo marcaram os gols de Grêmio x Fluminense no Couto Pereira - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 13/08/2024 21:50

Paraná - O Fluminense perdeu para o Grêmio por 2 a 1 no Couto Pereira , nesta terça-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Lima abriu o placar para o Flu, mas Reinaldo virou com gols aos 29 e 32 minutos do segundo tempo. Abaixo, assista aos melhores momentos:





As duas equipes vão se enfrentar novamente na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã. O Grêmio tem a vantagem do empate. Uma vitória do Flu por um gol de diferença força os pênaltis.

Antes, o Tricolor foca no Brasileirão. A equipe de Mano Menezes volta a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Corinthians no Maracanã. A partida é válida pela 23ª rodada do campeonato.