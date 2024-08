Jhon Arias é um dos principais jogadores do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense Fc

Publicado 14/08/2024 13:44

Rio - O Fluminense recusou mais uma proposta do Galatasaray pelo colombiano Jhon Arias. O clube turco ofereceu 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 milhões) para levar o meio-campista tricolor. As informações são da jornalista Aline Nastari.

Um dos principais jogadores do Flu, Arias despertou interesse do Galatasaray pela segunda vez na temporada. Anteriormente, em fevereiro, uma oferta também foi recusada pelo clube carioca por ser considerada baixa.

No ano passado, o Fluminense negou uma proposta do Zenit, da Rússia. O valor girava em torno de 16 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões) por 100% dos direitos econômicos do meia, mas as tratativas não evoluíram porque o jogador não quis rumar à Rússia.

Ao todo, Jhon Arias fez 177 jogos, 36 gols e 40 assistências com a camisa tricolor. Nesta temporada, entrou em campo 33 vezes, balançou as redes em sete oportunidades e serviu os companheiros em seis.