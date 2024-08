Fluminense volta a oscilar na temporada - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 14/08/2024 07:20 | Atualizado 14/08/2024 07:56

Rio - No jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Fluminense parecia que iria repetir o cenário que trouxe quatro vitórias seguidas com Mano Menezes no Brasileiro. Porém, em três minutos, o clube carioca permitiu a virada do Grêmio e acabou revivendo falhas que caracterizaram o pior momento da equipe na temporada.

Na derrota por 2 a 1 para o clube gaúcho, no Couto Pereira, o Flu levou dois gols de bola parada, apresentou falhas defensivas e demonstrou falta de poder de reação, algo que caracterizou a equipe de Fernando Diniz nos seus últimos momentos.

Após conseguir três vitórias seguidas e reagir na temporada, o Fluminense, de Mano Menezes, está oscilando novamente. Nos últimos cinco jogos, o Fluminense venceu apenas um, perdeu três e empatou um, que selou a eliminação do clube carioca na Copa do Brasil.

Além dos problemas defensivos e ofensivos que demonstrou contra o Grêmio, o clube carioca voltou a sofrer uma virada na temporada. Algo que foi comum nos primeiros jogos com Diniz no Brasileiro e que também aconteceu contra o Juventude, em Caxias do Sul, pela Copa do Brasil, se repetiu em Curitiba.