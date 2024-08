Fábio valorizou a batida de Reinaldo e reforçou que precisava fechar o primeiro pau para caso alguém desviasse a bola - Marcelo Gonçalves / Fluminense

"Na minha visão é uma bola difícil. Eu tenho que esperar a conclusão da jogada e fechar o primeiro pau para caso bata em alguém. O atleta que bate tira a responsabilidade dele. Chuta para o gol ou para alguém desviar. Ninguém resvalou e passou direto", ponderou o arqueiro em entrevista na zona mista.

"A batida foi forte, lance rápido. Mérito dele. Não tinha como eu fazer outra coisa, tinha que esperar os jogadores do primeiro pau. Depois que eu tenho que reagir, mas não deu tempo de voltar", finalizou.

Com a derrota, o Fluminense precisará vencer por dois gols de diferença no Maracanã para avançar às quartas de final. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis.

As equipes medirão forças na terça-feira (20), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América.