Ganso vive grande momento no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 16/08/2024 07:50 | Atualizado 16/08/2024 08:07

Rio - O apoiador do Fluminense, Paulo Henrique Ganso, de 34 anos, assumiu a posição de maior garçom do clube carioca na temporada. Com o passe para o gol de Lima, na derrota para o Grêmio na última terça-feira, o camisa 10 igualou os números de Jhon Arias e chegou a sexta assistência em 2024.

Ganso vem sendo um dos destaques do Fluminense apesar de toda a oscilação da equipe na temporada. Além das assistências, o camisa 10 soma quatro gols na temporada em 35 jogos. O meia se destacou, inclusive, no pior momento do clube carioca no ano, quando uma sequência negativa levou a demissão de Fernando Diniz.



Nas últimas duas temporadas, Ganso ficou atrás de Arias, que acabou sendo o maior garçom tricolor com 17 assistências, tanto em 2022, quanto em 2023. No ano passado, o camisa 10 deu dez assistências e no ano anterior conseguiu nove passes para gols dos seus companheiros de Fluminense.



No Fluminense desde 2019, Ganso é o jogador mais longevo do atual elenco do clube carioca. O camisa 10 entrou em campo em 250 jogos, fez 26 gols e deu 30 assistências, conquistando uma Libertadores, uma Recopa e dois Cariocas pelo Tricolor.