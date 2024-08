Thiago Silva é um dos destaques do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 15/08/2024 07:50 | Atualizado 15/08/2024 08:21

Rio - Vivendo novamente um período de instabilidade na temporada, o Fluminense voltou a ter problemas defensivos. Depois de ter passado três jogos sem sofrer gols, a defesa do clube carioca foi vazada nove vezes nas últimas cinco partidas na temporada de 2024.

Thiago Silva esteve em campo em três desses confrontos. Diante do Bahia, o defensor ajudou o clube carioca a não ser vazado. Porém, o camisa 3 não conseguiu evitar que o Fluminense levasse dois gols do Juventude, no Maracanã, e dois do Grêmio, no Couto Pereira, em partidas pela Copa do Brasil e Libertadores.



Nos dois jogos sem a presença do capitão, o Tricolor sofreu três gols do Juventude, em Caxias do Sul, e levou dois do Vasco no clássico disputado no Nilton Santos, no último sábado, no Brasileiro, que interrompeu uma sequência de quatro jogos seguidos com vitória pela competição.



Neste sábado e na próxima terça-feira, o Tricolor tem confrontos decisivos contra Corinthians e Grêmio, no Maracanã. Além de fazer gols, o clube carioca precisa que o sistema defensivo apresente uma evolução para que o clube das Laranjeiras obtenha duas vitórias contra os adversários.