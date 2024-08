Diogo Barbosa é mais um desfalque do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 15/08/2024 10:15

uma artroscopia no joelho direito na tarde de quarta-feira (14) e receberá alta ainda nesta quinta (15).

Fluminense não pode contar com Diogo Barbosa na sequência de duelos decisivos pelo Brasileirão e pela Libertadores. O lateral passou pore receberá alta ainda nesta quinta (15).

uma lesão no menisco que o lateral sofreu durante a retorno aos gramados costuma levar de 20 dias a um mês, em média.

Os médicos do Tricolor decidiram pela cirurgia devido aque o lateral sofreu durante a derrota por 2 a 0 para o Vasco , no sábado (10), pelo Brasileirão. Por ser um procedimento simples, o

Sem Diogo Barbosa, que vinha sendo titular com Mano Menezes, e também sem Marcelo, com lesão muscular na coxa direita, o Fluminense conta apenas com Esquerdinha para a lateral esquerda.



O jovem de 18 anos já foi titular no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Grêmio, e não foi bem, com participação direta na derrota de virada por 2 a 1, fora de casa. Foi ele quem cometeu o pênalti, ao deixar o braço aberto em um cruzamento, do empate e quem fez a falta que ocasionou a virada.

Além de Esquerdinha, Guga pode atuar improvisado no setor nos duelos decisivos no Maracanã contra o Corinthians, sábado (17) às 21h, pelo Brasileirão, e contra o Grêmio, terça-feira (20) às 19h, pela Libertadores.

Para esses dois jogos, o Fluminense vive a expectativa de voltar a contar com Kevin Serna, que está com dores na panturrilha direita, e Nonato, recuperado de dores musculares. Germán Cano, que está na transição assim como Marquinhos, pode ser novidade, mas dependerá dos próximos treinos. Já Keno deve ser mais um desfalque por problema muscular.